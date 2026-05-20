El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Martos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 30 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 16% y el 46% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 1 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá riesgo de lluvias inesperadas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se producirá a las 21:23 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y el entorno natural de Martos en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo de hoy en Martos se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.