El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad.
Las temperaturas alcanzarán un máximo de 23 grados , lo que sugiere un día cálido, ideal para paseos y actividades en el exterior. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados hacia la noche. Este descenso será acompañado de una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea más agradable, especialmente para aquellos que planean salir a disfrutar de la puesta de sol, que se producirá a las 21:22.
La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 35% hacia la noche. Esto significa que, aunque el día será cálido, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente confortable.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y seco.
El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h, dependiendo del periodo del día. Por la mañana, se espera un viento del noroeste a 5 km/h, que podría aumentar ligeramente en la tarde, soplando desde el norte a 5 km/h y luego desde el noreste a 3 km/h. Esta brisa suave será refrescante y contribuirá a la sensación de bienestar en el ambiente.
En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un momento perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece esta jornada primaveral.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.
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