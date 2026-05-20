El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 18 grados a las 02:00, pero rápidamente comenzará a recuperarse.

Durante la mañana, el termómetro irá subiendo, alcanzando los 27 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 33 grados a las 15:00. La tarde se mantendrá cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 32 y 34 grados hasta las 18:00. A partir de las 19:00, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 30 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 63% a las 06:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 37% a las 10:00 y bajando hasta un 24% hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h entre las 15:00 y las 16:00. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en los momentos de mayor intensidad del viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, ya que el cielo despejado y las temperaturas cálidas invitan a disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

El orto se producirá a las 07:08 y el ocaso será a las 21:27, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de Marchena, con un tiempo cálido y soleado que promete ser muy agradable para todos los que se aventuren a salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.