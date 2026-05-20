El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, ofreciendo un panorama ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados durante la tarde, lo que promete un ambiente cálido y agradable.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 24 grados por la tarde y 23 grados al caer la noche. Este descenso será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 35% al final del día. Esta combinación de temperatura y humedad hará que la sensación térmica sea bastante confortable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en casa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 8 km/h durante la mañana, aumentando a 12 km/h por la tarde. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, manteniendo una velocidad de 6 km/h. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas, contribuyendo a un ambiente fresco y placentero.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Marchena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son factores que invitan a salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea en un paseo por el campo o en una reunión con amigos en el parque.

El orto se producirá a las 07:09, brindando una hermosa luz matutina que iluminará la localidad, mientras que el ocaso está previsto para las 21:27, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este día promete ser una excelente oportunidad para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor, con temperaturas agradables y un tiempo ideal para disfrutar de la vida al aire libre. En resumen, Marchena vivirá un día espléndido, perfecto para aprovechar cada momento bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.