El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más intensa.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad ayudará a que el ambiente se sienta más seco y, por ende, más soportable. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Mairena del Aljarafe tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa. A lo largo del día, las velocidades del viento oscilarán entre 6 y 26 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal en los momentos más calurosos.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los residentes pueden planificar paseos, deportes o reuniones familiares sin temor a que la lluvia arruine sus planes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:30. En resumen, el día se perfila como perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y seco, ideal para aprovechar al máximo la primavera en Mairena del Aljarafe.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.