El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

Hoy, 19 de mayo de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en la región. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por sorpresas climáticas.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 26 grados , lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados en las horas posteriores. Este descenso gradual permitirá que la noche sea fresca y confortable, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando hasta un 40% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente placentero. Los residentes deben estar atentos a la hidratación, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a una velocidad de 1 km/h por la mañana, aumentando a 14 km/h desde el oeste durante la tarde. Esta brisa moderada ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero. Hacia la noche, el viento disminuirá nuevamente, proporcionando un ambiente tranquilo y sereno.

El orto se producirá a las 07:12, marcando el inicio de un día luminoso, mientras que el ocaso se espera para las 21:29, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un momento perfecto para salir a pasear, organizar un picnic o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, Mairena del Aljarafe vivirá un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave. Es una oportunidad ideal para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad, aprovechando al máximo lo que el tiempo tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.