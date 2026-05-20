El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 20 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 02:00 y 18 grados a las 03:00.
A partir de las 04:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 17 grados a las 04:00 y 16 grados a las 05:00. Durante la mañana, las temperaturas irán en aumento, llegando a los 19 grados a las 09:00 y alcanzando un máximo de 26 grados a las 11:00. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y 33 grados, alcanzando el pico de calor a las 16:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque 33 grados.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% a las 00:00 y descendiendo a un 34% a las 11:00, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 29% a las 21:00.
En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 14 km/h en dirección este durante la mañana. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 18 km/h en dirección suroeste hacia la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Mairena del Alcor pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, y el sol brillará desde el amanecer a las 07:09 hasta el ocaso a las 21:29, ofreciendo un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.
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