El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Mairena del Alcor se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado y agradable. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se presentan sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados durante la jornada, lo que sugiere que será un día cálido, perfecto para disfrutar de un paseo por el parque o una comida en una terraza.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente hacia la tarde, con valores que rondarán los 24 grados . Este descenso será gradual y no afectará la sensación de calidez, ya que la humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 28% por la mañana y aumentando hasta un 36% hacia la noche. Esto significa que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad moderada de 4 a 5 km/h, aumentando en algunos momentos a 19 km/h. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando un toque refrescante que hará que la experiencia al aire libre sea aún más placentera. No se anticipan rachas fuertes, lo que garantiza que las actividades al exterior no se verán interrumpidas por condiciones adversas.
La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias en el horizonte. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean eventos al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural que rodea Mairena del Alcor.
El orto se producirá a las 07:10, marcando el inicio de un día radiante, mientras que el ocaso se espera para las 21:28, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Alcor se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre y aprovechar el esplendor de un día sin nubes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.
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