El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 22% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, podría ser más intenso en las zonas abiertas y expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no se anticipan lluvias ni tormentas, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre o eventos en la ciudad.

La puesta de sol se producirá a las 21:24, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Lucena se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza, paseos y encuentros sociales.

En resumen, el tiempo de hoy en Lucena será mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Sin duda, es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la primavera en esta encantadora localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.