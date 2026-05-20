El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca en su mayoría despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 23 grados , lo que sugiere un tiempo cálido, ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto a la temperatura, se prevé un ligero descenso a medida que avance el día, con mínimas que rondarán los 19 grados durante la noche. Este descenso es normal para esta época del año, y se recomienda a los lucentinos que lleven una chaqueta ligera si planean estar al aire libre en las horas nocturnas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y aumentando ligeramente a un 36% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas del día, pero en general, el tiempo se sentirá bastante cómodo.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día. Los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el noroeste a una velocidad de 8 km/h, aumentando a 13 km/h en algunas ráfagas. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, soplando desde el noreste y luego desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

Los lucentinos pueden esperar un día agradable, con un amanecer a las 07:05 y un ocaso a las 21:23, lo que brinda muchas horas de luz para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Lucena es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido, sin preocupaciones de lluvia y con un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.