El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

Hoy, 20 de mayo de 2026, Lora del Río se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 34 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo a un 15% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre 10 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento del este también contribuirá a mantener el cielo mayormente despejado, ya que ayudará a dispersar cualquier nubosidad que intente formarse.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones meteorológicas adversas. La noche caerá sobre Lora del Río con un cielo despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular alrededor de las 21:29 horas. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos agradables 18 grados , lo que hará que la velada sea ideal para paseos o reuniones al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Lora del Río se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, ofrecerá un respiro del calor. Es un día perfecto para actividades al aire libre, así que aprovecha cada momento bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.