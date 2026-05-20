El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, brindando una sensación de calidez y bienestar. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 27 grados , especialmente durante las horas centrales del día, lo que sugiere que será un momento propicio para salir y disfrutar del entorno natural.
La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la tarde, alcanzando los 25 grados , y posteriormente bajará a 22 grados en las horas de la noche. Este descenso en la temperatura será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que se espera que se sitúe en torno al 41% hacia el final del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.
El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el oeste a una velocidad de 8 km/h, aumentando ligeramente a 10 km/h en las horas más cálidas. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el noroeste a una velocidad de 8 km/h. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.
Los momentos de mayor luminosidad se producirán entre el amanecer, que será a las 07:08, y el ocaso, que se espera para las 21:28. Esto significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de largas horas de luz natural, perfectas para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.
En resumen, el tiempo de hoy en Lora del Río se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.
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