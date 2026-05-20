El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcance su punto máximo. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar ligeramente, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio adicional del calor. La dirección del viento también sugiere que podría haber un ligero aumento en la sensación de frescura, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad.

No se anticipan precipitaciones en el día de hoy, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los residentes de Linares pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se sienta más seco, lo que es típico de esta época del año.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 20 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:22. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será cálido, seco y mayormente despejado, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor en las horas más intensas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.