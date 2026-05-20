El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas nubes altas que adornarán el cielo durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, la presencia de estas nubes será mínima, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 25 grados alrededor del mediodía, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, con valores que se espera que lleguen a los 24 grados a las 22:00 horas y 22 grados al caer la noche. Este descenso gradual en la temperatura será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 24% por la mañana y alcanzará un 33% al final del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas de la tarde.

En cuanto a las condiciones de viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 7 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a 11 km/h en la tarde. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Hacia la tarde, la velocidad del viento disminuirá a 10 km/h y, por la noche, se espera que baje a 8 km/h, lo que permitirá que la tranquilidad de la noche se instale en la ciudad.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Linares pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre, paseos o simplemente relajarse en el jardín.

El orto se producirá a las 07:00 horas, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:21 horas, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Linares será mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.