El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 28 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos en torno al 23% hacia la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, crea un entorno ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades veraniegas que comienzan a asomarse en esta época del año.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del oeste a una velocidad de 4 km/h, aumentando a medida que el día avanza. Para la tarde, se prevé que el viento sople desde el sur-suroeste a velocidades que oscilarán entre 14 y 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender a partir de las 18:00 horas, alcanzando los 27 grados a las 19:00 horas y bajando a 24 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre, con temperaturas que rondarán los 21 grados a las 23:00 horas.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que harán que la experiencia sea aún más placentera. No se prevén lluvias, lo que garantiza que las actividades programadas se desarrollen sin contratiempos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.