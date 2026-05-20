El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente favorable en Lepe. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mostrarán poco nubosos, permitiendo que el sol brille con fuerza y que las temperaturas comiencen a ascender. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que contribuirá a un ambiente cálido y agradable.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 22 grados durante la tarde, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, conforme se acerque la noche, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que podría situarse en torno a los 19 grados . Este cambio será más notable a medida que se acerque el ocaso, que se producirá a las 21:34 horas, momento en el que la temperatura comenzará a descender de manera más pronunciada.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se espera que los niveles de humedad se sitúen en torno al 61% durante las horas más cálidas, aumentando ligeramente hasta un 68% al caer la noche. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa durante las horas centrales del día, aunque en general, el tiempo se mantendrá cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Lepe pueden disfrutar de un día seco y soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. Esta ausencia de lluvias es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o reuniones familiares en parques.

El viento también será un factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 18 km/h durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en un rango cómodo, lo que permitirá disfrutar del aire fresco sin que resulte incómodo.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.