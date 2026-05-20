El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 18% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda a los habitantes de Lebrija que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se realice al exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 30 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 23 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.