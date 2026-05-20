El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las condiciones meteorológicas indican que no habrá precipitaciones, lo que significa que los habitantes podrán realizar sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La ausencia de nubes y la claridad del cielo contribuirán a que la temperatura se mantenga en niveles confortables durante el día.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que alcancen un máximo de 24 grados , especialmente durante las horas centrales de la jornada. A medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que podrían bajar a 21 grados . Por la noche, la temperatura continuará disminuyendo, alcanzando los 19 grados , lo que sugiere que será una noche fresca y agradable.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se anticipa que la humedad se sitúe en un 46% durante las horas más cálidas, aumentando gradualmente hasta un 63% en la noche. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca al caer el sol, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre por la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 17 km/h durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante del calor. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando los 10 km/h por la noche. Las ráfagas de viento también serán notables, alcanzando hasta 25 km/h en las horas más activas del día, lo que podría ser ideal para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o el senderismo.

El orto se producirá a las 07:13, brindando un hermoso amanecer que los residentes podrán disfrutar, mientras que el ocaso está previsto para las 21:28, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Lebrija se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.