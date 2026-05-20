El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 40% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de sol. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el este a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. En las primeras horas, se registrará una brisa suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que puede proporcionar un alivio agradable del calor. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán hasta 29 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser un factor refrescante en medio del calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia el anochecer. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:22. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje jienense en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque. Con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa ligera, los jienenses podrán aprovechar al máximo este día primaveral. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.