El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de mayo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. Este tipo de clima es ideal para actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y las temperaturas se mantendrán en niveles confortables.
En cuanto a las temperaturas, se espera que el termómetro alcance un máximo de 24 grados , lo que sugiere un día cálido pero no excesivamente caluroso. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 21 grados al caer la noche. Esta variación térmica es típica de la primavera, donde las temperaturas son agradables durante el día y frescas por la noche.
La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, con un 26% durante las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y comodidad. Este nivel de humedad es favorable, ya que evita la sensación de bochorno y permite disfrutar del aire libre sin incomodidades.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 12 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ligero frescor que hará más placentera la jornada.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.
El amanecer se producirá a las 07:01, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:21, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. Este es un momento perfecto para aprovechar el tiempo en familia o con amigos, disfrutando de la naturaleza y del tiempo primaveral que caracteriza a esta época del año en Jaén.
En resumen, el día de hoy en Jaén se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvias. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la primavera tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.
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