El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

Hoy, 20 de mayo de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:16. A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 20 grados y alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente variable, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo a niveles más cómodos a medida que el día avanza, alcanzando un 46% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana puede sentirse un poco más húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cálido, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en medio del calor. A medida que el día progrese, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de una tarde tranquila.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Isla Cristina pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados contribuirán a un ambiente ideal para disfrutar de la playa, paseos por el puerto o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 21 grados a la hora del ocaso, que será a las 21:35. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para disfrutar de cenas al aire libre o paseos nocturnos.

En resumen, el día de hoy en Isla Cristina se presenta como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar al máximo lo que la localidad tiene para ofrecer en esta hermosa primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.