El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para los habitantes y visitantes de la localidad. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la costa y calienten el ambiente. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 21 grados durante la jornada, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se situará en torno al 68% en las horas más cálidas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Este nivel de humedad es relativamente cómodo, aunque podría sentirse un poco más pesado en las horas centrales. Sin embargo, la brisa del mar ayudará a mitigar cualquier sensación de bochorno, haciendo que el tiempo sea más llevadero.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 27 km/h. Esta brisa no solo aportará frescura, sino que también será un aliciente para los amantes de los deportes acuáticos, quienes podrán disfrutar de condiciones favorables en la playa. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en un rango cómodo, ideal para paseos por la costa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los residentes pueden disfrutar de un día soleado, perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en la playa.

El orto se producirá a las 07:17, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:34, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este alargamiento de las horas de sol es característico de la primavera, lo que invita a aprovechar al máximo el día.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Sin duda, un día perfecto para disfrutar de la belleza de la costa andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.