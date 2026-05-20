El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Huelva según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque la temperatura será alta, la sensación de calor podría ser más llevadera debido a la baja humedad en las horas pico. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más intensa.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur-suroeste, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Durante la mañana, las rachas serán más suaves, pero se intensificarán a medida que el día avance, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la región.
En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, así que no olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.
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