El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca en su mayoría despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21 grados , descendiendo a 19 grados por la tarde, lo que sugiere un día cálido pero no excesivamente caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 65% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa del mar ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h. Esta brisa será más notable durante la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más cálidas. Los amantes de los deportes al aire libre, como el senderismo o el ciclismo, encontrarán condiciones óptimas para disfrutar de sus actividades, gracias a la combinación de temperaturas agradables y un viento suave.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Este panorama meteorológico es ideal para disfrutar de un día en la playa, paseos por el campo o simplemente relajarse en una terraza al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:15, ofreciendo una hermosa vista del sol saliendo, mientras que el ocaso se espera para las 21:33, brindando una larga jornada de luz natural. En resumen, Huelva disfrutará de un día espléndido, con condiciones climáticas favorables que invitan a salir y disfrutar de la belleza de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.