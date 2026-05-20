El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La nubosidad será escasa durante todo el día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La sensación de calor se verá moderada por la humedad relativa, que oscilará entre el 43% y el 80% a lo largo del día, siendo más alta en las horas de la mañana y disminuyendo hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa en las horas centrales del día, cuando la temperatura alcance su pico máximo de 34 grados a las 5 de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en ninguna parte del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 km/h en las horas de la mañana y que aumentarán ligeramente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 30 km/h. Esto proporcionará un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados a las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:29. La noche será tranquila y fresca, ideal para paseos al aire libre o actividades familiares.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.