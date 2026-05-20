El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, en Dos Hermanas se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día. La ausencia de lluvia, con un pronóstico de 0 mm, garantiza que los planes al exterior no se verán afectados por el mal tiempo.

Las temperaturas comenzarán a ascender desde la mañana, alcanzando un máximo de 26 grados alrededor del mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 24 grados en las horas posteriores. Este rango térmico es bastante cómodo, lo que sugiere que será un día cálido pero no excesivamente caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa también se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 40% hacia la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más agradable, evitando que el calor resulte agobiante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 3 km/h durante la mañana, aumentando a 18 km/h en la tarde. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h. Este ligero viento proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 07:11, permitiendo que la luz del sol ilumine la ciudad desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 21:29, lo que brindará una larga jornada de luz natural. Este extenso periodo de luz solar es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. No olviden protegerse del sol y mantenerse hidratados mientras aprovechan este hermoso día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.