El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

Hoy, 20 de mayo de 2026, Écija se prepara para un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 34 grados en las horas más cálidas del día. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00, y luego bajando a 19 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas irán aumentando, alcanzando los 33 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 67% a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avanza y las temperaturas suben, la humedad disminuirá, situándose en un 15% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas repentinas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

El orto se producirá a las 07:07 y el ocaso a las 21:27, brindando a los ecijanos una larga jornada de luz solar. Es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de un picnic en uno de los hermosos parques de la ciudad.

En resumen, Écija disfrutará de un día cálido y soleado, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.