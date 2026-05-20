El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad con una intensidad notable. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados durante la jornada, lo que promete un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 24 grados por la tarde y llegando a los 22 grados en las horas de la noche. Este descenso será gradual, lo que permitirá disfrutar de una velada templada, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa también se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando hasta un 34% al caer la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, haciendo que el tiempo sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de entre 5 y 8 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 9 kilómetros por hora en las horas más cálidas del día. Este viento suave contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas pico de calor, proporcionando un alivio muy bienvenido.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el horizonte. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. Las condiciones son ideales para paseos, picnics o cualquier evento que se desee realizar en los espacios públicos de la ciudad.

El amanecer se producirá a las 07:07, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso inicio de jornada, mientras que el ocaso se espera para las 21:26, ofreciendo un atardecer espectacular que culminará un día perfecto. En resumen, Écija vivirá un día de primavera espléndido, con un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.