El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

Hoy, 20 de mayo de 2026, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá claro durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe en su mayoría despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 34 grados a las 16:00 horas. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 30 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 48% a medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 78% en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 22% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, el ambiente se mantendrá relativamente seco.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 19:00 horas. Este viento fresco puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que los residentes y visitantes de Coria del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

Con el orto a las 07:11 y el ocaso a las 21:30, los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de largas horas de luz solar, ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del buen tiempo y de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.