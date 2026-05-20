El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

Coria del Río se prepara para un día mayormente despejado este 19 de mayo de 2026, con condiciones ideales para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que el sol brille intensamente. La salida del sol está programada para las 07:12, marcando el inicio de un día que promete ser cálido y agradable.

Las temperaturas durante la jornada alcanzarán un máximo de 27 grados alrededor del mediodía, descendiendo a 25 grados por la tarde y llegando a 22 grados en las horas de la noche. Este rango de temperaturas sugiere que será un día caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Coria del Río que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 42% por la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa que soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán los 13 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente en las áreas al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el río o reuniones familiares en parques.

El viento, además de ser una brisa refrescante, tendrá ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h en su punto máximo, lo que podría ser notable en áreas más abiertas. Sin embargo, no se anticipan condiciones extremas que puedan afectar la comodidad de los ciudadanos.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave, los habitantes pueden aprovechar al máximo este día soleado. Se aconseja a todos que tomen precauciones ante el calor, pero en general, será un día ideal para disfrutar de la belleza natural y la vida al aire libre que ofrece esta encantadora localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.