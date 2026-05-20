El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 20 de mayo de 2026, Córdoba se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 13 grados hacia las 06:00.
A medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 31 grados a las 14:00 horas, y podría llegar a un máximo de 32 grados entre las 16:00 y las 18:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 47% y el 66%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada en las horas más cálidas del día.
El viento soplará predominantemente del este, con velocidades que variarán entre 1 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h hacia las 10:00. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 33 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 21:26. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no se anticipan precipitaciones en el horizonte, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.
La calidad del aire se mantendrá en niveles aceptables, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura y la radiación solar son más intensas. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.
En resumen, Córdoba vivirá un día de clima cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán los 32 grados y un viento moderado, será un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza de la ciudad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.
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