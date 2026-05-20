El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad, brindando temperaturas agradables. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas hagan su aparición, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 25 grados durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para paseos y actividades recreativas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un descenso gradual, con mínimas que rondarán los 21 grados. Es recomendable que quienes planeen salir en la tarde-noche lleven consigo una chaqueta ligera, ya que la temperatura puede resultar fresca.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% y aumentando a un 45% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día, lo que es una excelente noticia para quienes tienen planes al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que garantiza que no habrá sorpresas desagradables en forma de aguaceros inesperados.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más calurosas, proporcionando un agradable frescor. No obstante, es importante tener en cuenta que la racha máxima podría alcanzar hasta 7 km/h, lo que podría ser perceptible en áreas abiertas.

El orto se producirá a las 07:05, marcando el inicio de un día luminoso, mientras que el ocaso se espera para las 21:26, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.