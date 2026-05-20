El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Castilleja de la Cuesta se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 26 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una ligera brisa que, aunque no será suficiente para refrescar significativamente el ambiente, sí ayudará a mitigar la sensación de calor en ciertos momentos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 25 grados a las 22:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

El orto se producirá a las 07:11 y el ocaso a las 21:30, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy es ideal para actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con una brisa ligera que hará más placentera la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.