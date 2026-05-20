El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del día. La temperatura alcanzará un máximo de 26 grados , lo que sugiere un día cálido, ideal para paseos y actividades en el exterior.

La temperatura comenzará a descender a medida que avance la tarde, con mínimas que rondarán los 22 grados . Este descenso será gradual, permitiendo que la tarde se mantenga cálida pero confortable. La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica, comenzando en un 28% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 40% hacia la noche. Esto significa que, aunque el día será cálido, la baja humedad ayudará a que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en todo el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el sureste a una velocidad de 3 km/h por la mañana, aumentando a 15 km/h desde el oeste durante la tarde. Esta brisa moderada puede ofrecer un alivio refrescante en las horas más cálidas del día, especialmente cuando las temperaturas alcancen su pico. Hacia la noche, el viento se intensificará un poco más, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

El orto se producirá a las 07:12, brindando una hermosa luz matutina para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera para las 21:30, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.