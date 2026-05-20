El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

Hoy, 20 de mayo de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados centígrados en las horas más cálidas de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, se espera un notable incremento, alcanzando los 22 grados, y llegando a su punto máximo de 30 grados entre las 14:00 y las 15:00. A medida que el sol se ponga, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 23:00.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 67% y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 24% en las horas centrales de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades excesivas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en Cartaya, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades al aire libre sin temor a sorpresas climáticas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un entorno natural en óptimas condiciones.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovecha esta jornada para salir, explorar y disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.