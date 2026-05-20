El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con una predominancia de condiciones despejadas que invitarán a salir y disfrutar de actividades al aire libre. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 22 grados durante las horas más cálidas del día, descendiendo a 21 grados por la tarde y llegando a los 20 grados al caer la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 68% al final del día. Esto sugiere que, aunque el tiempo será cálido, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las horas de la tarde, especialmente con la llegada de la noche. Por lo tanto, se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre después del ocaso, que se producirá a las 21:34.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 18 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento disminuya, lo que contribuirá a una sensación de calma y confort en el ambiente.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una visita a la playa o simplemente relajarse en un parque. Con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, los habitantes y visitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este hermoso día de mayo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.