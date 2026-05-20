El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente agobiante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 33 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la ciudad. Las condiciones climáticas son propicias para que los habitantes de Carmona aprovechen al máximo el día, ya sea en actividades familiares, eventos culturales o simplemente disfrutando de un café en alguna terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 21:29. La noche se presentará despejada, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.