El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. La temperatura alcanzará un máximo de 25 grados durante la jornada, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a los 23 grados por la tarde y 22 grados al caer la noche. Este descenso es normal y se debe a la llegada del ocaso, que se producirá a las 21:28 horas. La combinación de temperaturas suaves y cielos despejados hará que la tarde sea perfecta para paseos y actividades al aire libre, así como para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los bares y restaurantes.

La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 28% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 34% al final del día. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que contribuirá a un ambiente placentero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en momentos puntuales. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante que hará más llevadero el calor del día.

No se esperan precipitaciones, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Los residentes pueden estar tranquilos, ya que no hay indicios de tormentas o lluvias que puedan alterar la tranquilidad del día.

En resumen, Carmona disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Es una oportunidad perfecta para salir, disfrutar de la naturaleza y participar en actividades comunitarias. La combinación de buen tiempo y la belleza de la localidad seguramente atraerá a muchos a aprovechar al máximo lo que este día tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.