El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A medida que el sol se eleva, la humedad se situará en torno al 12% en las horas pico, lo que podría hacer que la temperatura se sienta aún más alta. Es recomendable que los habitantes de Camas se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol se mantengan presentes hasta el ocaso, que ocurrirá a las 21:30. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 30 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 25 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias. Se recomienda tomar precauciones ante el calor y aprovechar las horas de luz para disfrutar del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.