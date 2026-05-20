El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará predominantemente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del día. Esta situación es ideal para actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que alcancen un máximo de 27 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día cálido, pero no excesivamente caluroso. A medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 25 grados . Por la noche, la temperatura continuará bajando, alcanzando los 23 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la velada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, con un 27% en las horas más cálidas y aumentando ligeramente a un 39% durante la noche. Esto significa que el ambiente será seco, lo que contribuirá a una sensación de confort a lo largo del día. La baja humedad también es favorable para quienes padecen de alergias, ya que reduce la proliferación de alérgenos en el aire.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste a una velocidad de 2 km/h, aumentando a 6 km/h en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera que el viento cambie a dirección suroeste, alcanzando una velocidad de 5 km/h, y por la noche, volverá a soplar desde el oeste a 11 km/h. Estas condiciones de viento son suaves y no se prevén rachas fuertes, lo que hará que el día sea aún más placentero.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes de Camas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el tiempo adverso.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre con amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.