El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

Hoy, 20 de mayo de 2026, se espera un día mayormente despejado en Cabra, con un cielo que se mantendrá claro durante la mayor parte de la jornada. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas agradables, alcanzando los 20 grados a las 00:00 y manteniéndose en torno a los 19 grados a las 02:00. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 15:00 y las 16:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 49% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya nuevamente, situándose en torno al 20% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. A partir de las 13:00, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Cabra pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, ideal para salir a pasear, hacer deporte o disfrutar de actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:04 y el ocaso a las 21:24, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. Las condiciones climáticas son perfectas para organizar encuentros familiares o salir a explorar la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor, con cielos despejados y temperaturas que invitan a salir y disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.