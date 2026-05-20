El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas a niveles confortables.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados , ideal para quienes planean salir a pasear o realizar actividades recreativas. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, alcanzando los 20 grados en las horas más frescas de la noche. Este rango térmico sugiere que, aunque el día será cálido, las noches seguirán siendo agradables, lo que permitirá disfrutar de veladas al aire libre sin la necesidad de abrigarse demasiado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 30% y aumentando ligeramente hasta un 35% hacia la noche. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más fresca y cómoda, evitando la pesadez que a veces acompaña a los días calurosos. La combinación de temperaturas moderadas y baja humedad es perfecta para disfrutar de un día activo en la naturaleza o en la ciudad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de 7 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a 11 km/h por la tarde. Este viento suave no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también será ideal para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o el senderismo. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el noreste, lo que podría ofrecer un ligero alivio del calor.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar del aire libre. Los habitantes de Cabra pueden estar tranquilos, ya que las condiciones climáticas son favorables y no hay indicios de cambios drásticos en el tiempo.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.