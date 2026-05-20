El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a descender suavemente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 19 grados , con una humedad relativa del 61%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán disminuyendo ligeramente, alcanzando los 15 grados a las 06:00 horas. La humedad aumentará un poco, llegando al 75%, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones, ya que se espera un día completamente seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 33 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La humedad relativa disminuirá a niveles más cómodos, rondando el 20% en las horas más cálidas, lo que hará que el calor sea más llevadero.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 9 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se espera que el viento sople del sur, alcanzando rachas de hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:29 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que la noche sea agradable para salir y disfrutar del aire libre.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para actividades al aire libre, paseos y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.