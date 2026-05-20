El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

Hoy, 19 de mayo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un tiempo seco y agradable.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 25 grados , proporcionando un ambiente cálido y confortable. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 20 grados por la noche. Este descenso será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 35% por la mañana y subirá hasta un 56% al caer la noche. Por lo tanto, aunque el día será cálido, se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas sean más frescas.

El viento soplará desde el oeste, con una velocidad que oscilará entre los 9 y 24 kilómetros por hora. Este viento moderado no solo contribuirá a la sensación de frescura, sino que también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, haciendo que el tiempo se sienta más agradable. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, lo que podría ser un alivio para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre.

La salida del sol está programada para las 07:12, lo que permitirá a los madrugadores disfrutar de un hermoso amanecer. Por otro lado, el ocaso se producirá a las 21:28, ofreciendo una larga jornada de luz solar que invita a aprovechar el día al máximo. Este es un momento perfecto para disfrutar de paseos por el campo, picnics en familia o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. No se prevén lluvias, lo que garantiza un día perfecto para disfrutar de la belleza de la primavera en esta encantadora localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.