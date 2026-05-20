El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden planificar sus salidas sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 26 grados en las horas más cálidas del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 24 grados por la noche. Este descenso será bienvenido, ya que las temperaturas nocturnas se mantendrán en un rango cómodo, ideal para disfrutar de las veladas al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Con niveles que oscilarán entre el 27% y el 41% a lo largo del día, se espera que el ambiente se sienta fresco y seco, lo que es perfecto para quienes planean realizar actividades deportivas o paseos por el campo. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que el día sea especialmente placentero.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur a una velocidad de 4 km/h durante la mañana, aumentando a 13 km/h desde el oeste en las horas de la tarde. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un toque refrescante que complementará la calidez del sol. Por la noche, el viento se mantendrá en torno a los 13 km/h, lo que contribuirá a una atmósfera tranquila y apacible.

Los amaneceres en Bormujos son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción. El sol saldrá a las 07:12, ofreciendo una hermosa vista para aquellos que se despierten temprano. A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:30, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de una cena al aire libre mientras se contempla la puesta de sol.

En resumen, el tiempo de hoy en Bormujos promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.