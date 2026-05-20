El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Bailén se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a primera hora, descendiendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 34 grados durante la tarde. Este calor será más pronunciado entre las 16:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 34 grados. La sensación térmica podría ser un poco más elevada debido a la baja humedad relativa, que oscilará entre el 35% y el 50% a lo largo del día. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la falta de humedad podría hacer que la sensación de bochorno sea menos agobiante.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, contribuirá a la sensación de frescura en las horas más calurosas del día. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Bailén podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el exterior. La visibilidad será buena, y el sol se pondrá a las 21:23, ofreciendo una hermosa puesta de sol para cerrar el día.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un cielo mayormente despejado. Las condiciones son perfectas para actividades al aire libre, así que no olvide protegerse del sol y mantenerse hidratado mientras disfruta de este espléndido día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.