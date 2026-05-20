El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes altas dominen el cielo, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. Sin embargo, estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco, con un índice de probabilidad de lluvia del 0%.

Las temperaturas en Bailén se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 26 grados a media tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que rondarán los 23 grados hacia el final de la jornada. Este rango térmico permitirá que los habitantes y visitantes disfruten de un tiempo cálido sin llegar a ser sofocante.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la tarde, se anticipa que la humedad se sitúe en torno al 28%, aumentando ligeramente a 31% y 36% en las horas posteriores. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 7 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 11 km/h. Esta brisa será un alivio en las horas más cálidas, contribuyendo a un ambiente más confortable.

Los momentos de orto y ocaso también son dignos de mención. El sol saldrá a las 07:01, brindando luz y calor desde temprano, y se pondrá a las 21:22, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Esto permitirá que los habitantes de Bailén aprovechen al máximo el día, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta como una jornada ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave. Sin duda, es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.