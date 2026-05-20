El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 37% y el 56%, lo que proporcionará un ambiente cálido pero agradable. La combinación de temperaturas cálidas y cielos despejados hará que sea un día propicio para disfrutar de paseos por la ciudad o actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h, pero se intensificará hacia la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 37 km/h. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar la sensación de calor durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Baeza pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos por el casco histórico de la ciudad, que es Patrimonio de la Humanidad, o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:22. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje nocturno de Baeza en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo de hoy en Baeza será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.