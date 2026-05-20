El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, el estado del cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad, creando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un buen momento para pasear por sus históricas calles o disfrutar de una comida en alguna de sus terrazas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 34% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que contribuirá a un confort general en la población.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día completamente seco, sin probabilidades de lluvia. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de precipitaciones también sugiere que el suelo estará en condiciones óptimas para disfrutar de paseos y excursiones.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando un toque refrescante que hará que la temperatura se sienta más agradable. No se esperan rachas de viento fuertes, lo que significa que no habrá inconvenientes para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o picnics en los parques.

El orto se producirá a las 07:00, permitiendo que la luz del día se instale rápidamente, mientras que el ocaso se espera para las 21:21, lo que brindará a los baezanos una larga jornada de luz solar. Este es un día perfecto para disfrutar de la belleza de Baeza, con su rica historia y patrimonio cultural, bajo un cielo despejado y temperaturas agradables. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una invitación a salir y disfrutar de todo lo que esta encantadora ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.