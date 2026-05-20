El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Baena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 32 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 31 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% por la mañana y descendiendo a un 15% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Sin embargo, en las horas de la tarde, se anticipan ráfagas más intensas, especialmente hacia el final del día, donde se podrían alcanzar velocidades de hasta 36 km/h. Esto podría generar un ligero frescor en el ambiente, especialmente al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Baena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El orto se producirá a las 07:03, brindando a los residentes la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:24, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. Este es un día ideal para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Baena.

En resumen, el tiempo de hoy en Baena será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura en las horas más calurosas. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.